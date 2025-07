An einem Bahnübergang zwischen Elend und Sorge ist es am 11. Juli zu einem Zusammenstoß gekommen. Eine Autofahrerin übersah einen Triebwagen.

Unfall an Bahnübergang im Oberharz: 73-Jährige übersieht Triebwagen

Zwischen Elend und Sorge ist es am 11. Juli zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen.

Elend. - Elend. (vs) - Zu einem Zusammenstoß an einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Elend und Sorge ist es am Freitag, 11. Juli, gekommen. Eine 73-Jährige hatte beim Passieren des Bahnübergangs einen herannahenden Triebwagen übersehen, wie die Polizei mitteilt.

Die Autofahrerin aus Hof war mit einem Ford B-Max unterwegs, der Unfall ereignete sich um circa 10.30 Uhr auf der K 1353. Die 73-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall nicht verletzt. Auch sonst sei niemand zu Schaden gekommen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.