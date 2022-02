Erwischt! 35-Jähriger verursacht Graffiti-Schmierereien an Hauswand in Magdeburg

Magdeburg (vs) - Ein 35-jähriger Magdeburger informierte die Polizei über zwei unbekannte Personen, die gegenwärtig mehrere Graffitis an eine Hauswand sprühen sollen. In der Liebknechtstraße konnten zwei Graffitis jeweils in den Maßen 50 x 50 cm festgestellt werden.Bei den Graffitis handelt es sich um einen unbekannten Schriftzug.

Bei einer Nahbereichsfahndung konnte ein 20-jähriger Magdeburger festgestellt werden. Eine von ihm mitgeführte Spraydose wurde sichergestellt. Zu der zweiten Person wollte der Tatverdächtige keine Angaben machen. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.