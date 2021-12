Erwischt: 39-jähriger Magdeburger mit 2,0 Promille zündet Mülltonnen an

Am frühen Mittwoch, den 15. Dezember 2021, ereignete sich ein Brand von insgesamt zwei Mülltonnen in der Wolfenbütteler Straße in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch gegen 00.00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie eine männliche Person zwei Altpapiertonnen in der Wolfenbütteler Straße in Brand setzte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand sofort gelöscht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden, Personen kamen nicht zu schaden.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Nahbereich durch Polizeikräfte festgestellt werden. Bei dem 39-jährigen Magdeburger wurden zwei Feuerzeuge sowie ein kleiner Benzinkanister sichergestellt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 2,0 Promille. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.