In Magdeburg suchte die Polizei am Wochenende nach einer vermissten Frau.

Magdeburg - Eine Fahndung in Magdeburg hat am Sonntag ein glückliches Ende gefunden. Nachdem am Samstag eine Frau als vermisst gemeldet wurde, konnte die Polizei am Sonntagmittag den Aufenthaltsort der 54-Jährigen ausfindig machen. Die Suche wurde daraufhin eingestellt.