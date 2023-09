Bei der am Dienstag von der Polizei gesuchten Person mit Tiermaske handelte es sich um eine Frau. Was hinter dem Fall steckte.

Auch mit einem Polizeihubschrauber war am Dienstag (26. September 2023) in Magdeburg nach der Person mit Tiermaske gesucht.

Magdeburg - Der Polizeieinsatz sorgte für Aufsehen: Am Dienstag (26. September 2023) suchte die Polizei in Magdeburg unter anderem mit einem Hubschrauber im Stadtgebiet nach einer Person mit einer Tiermaske. Jetzt stellte sich heraus, es handelte sich dabei um einer Frau. Die ganze Geschichte.

Am Dienstagmorgen kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Bereich der Magdeburger Altstadt sowie dem Werder. Auf Nachfrage von der Polizei hieß es, dass man auf der Suche nach einem Tatverdächtigen sei, der in der Berliner Chaussee eine Sachbeschädigung begangen haben soll. Außergewöhnlich dabei: Der Gesuchte soll eine Tiermaske getragen haben.

In der Berliner Chaussee soll die maskierte Person mit Pflastersteinen gegen ein Wohnhaus geworfen und außerdem „weiteres gefährdendes Verhalten angedroht“ haben, wie es von der Polizei. Der Tatverdächtige floh in unbekannte Richtung. Welche Art von Tiermaske er tragen soll, konnten Zeugen nicht benennen.

Polizeisprecher: Frau war psychisch auffällig

Daraufhin wurde mit Streifenwagen und einem Hubschrauber nach der Person gefahndet. Zunächst ohne Erfolg. Gegen Mittag wurde die Suche vorerst eingestellt, der Hubschrauber wieder abgezogen. Nur kurze Zeit später, gegen 12.30 Uhr, wurde die Polizei dann informiert, dass eine Person am Ulrichplatz im Außenbereich eines Eiscafés randalierte. Beamte eilten daraufhin zum Ulrichplatz.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um eine 27-jährige Magdeburgerin. Sie soll auch die Person sein, die in der Berliner Chaussee mit Tiermaske randaliert haben soll, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch (27. September 2023) sagte. Bei der Randale am Ulrichplatz trug sie laut Polizei allerdings keine Maske mehr. Was es mit der Maske auf sich hatte, blieb unklar.

„Aufgrund ihres psychisch auffälligen und selbstgefährdenden Verhaltens wurde die Frau zwangseingewiesen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht“, sagte Polizeisprecher Kevin Shaik auf Nachfrage.