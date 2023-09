Die Polizei suchte in Magdeburg nach einem Mann mit einer Tiermaske. Der Tatverdächtige soll in der Berliner Chaussee mit Pflastersteinen geworfen haben.

Per Hubschrauber sucht die Polizei in Magdeburg nach einem Tatverdächtigen, der eine Tiermaske tragen soll.

Magdeburg - Am Dienstagmorgen kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Bereich der Magdeburger Altstadt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war die Polizei auf der Suche nach einem Tatverdächtigen, der in der Berliner Chaussee eine Sachbeschädigung begangen haben soll. Das Kuriose dabei: Der Gesuchte soll eine Tiermaske getragen haben.

Nach ersten Informationen soll der Mann in der Berliner Chaussee Pflastersteine gegen ein Wohnhaus geworfen haben. Außerdem, so der Polizeisprecher, habe der Mann „weiteres gefährdendes Verhalten angedroht“. Der Tatverdächtige floh in unbekannte Richtung. Welche Art von Tiermaske er tragen soll, konnten Zeugen nicht benennen.

Die Fahndung nach dem Mann per Hubschrauber und Streifenwagen wurde mittlerweile eingestellt. Der Verdächtige wurde bislang nicht gefunden.