Fahndung in Magdeburg Nach Raubüberfall auf Spielhalle: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text) 

Nach dem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Magdeburg Anfang Mai hat die Polizei nun mitgeteilt, dass sich der Verdacht gegen die drei damals ermittelten Tatverdächtigen nicht bestätigt hat. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Fahndung in Magdeburg

Nach dem Raubüberfall auf eine Spielhalle Anfang Mai in Magdeburg sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Magdeburg/DUR. - Nach dem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Liebknechtstraße in Magdeburg am 3. Mai 2024 hat die Polizei nun bekannt gegeben, dass sich der Verdacht gegen die drei damals ermittelten Tatverdächtigen nicht bestätigt hat.

Am frühen Freitagmorgen war gegen 2.30 Uhr eine Spielothek in der Liebknechtstraße überfallen worden. Eine Mitarbeiterin wurde in den Sanitärräumen festgehalten, mithilfe ihrer Schlüssel konnten die Täter Spielautomaten öffnen und eine unbekannte Summe Bargeld entwenden.

Die Polizei leitete damals sofort die Suche nach den Tätern ein. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. In der Fichtestraße konnten schließlich drei Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 28 Jahren gefasst werden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat sich der Verdacht gegen sie aber nicht bestätigt.

Nun sucht die Polizei mithilfe von Videoaufzeichnungen nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll eine Spielhalle in Magdeburg überfallen haben. Foto: Polizei

Das Gesicht des Mannes war teilweise durch ein schwarz-weißes Halstuch verdeckt. Er trug einen blauen Hut, eine schwarze Hose und ein Camouflage-Oberteil. Die Polizei schätzt den mutmaßlichen Täter auf 25 bis 30 Jahre.

Diese Sackkarre hatte der Täter bei sich. Foto: Polizei

Nach Polizeiangaben hatte der Gesuchte eine schwarze Reisetasche sowie eine selbst gebaute Aufbewahrungsbox bei sich, die aus einer Sackkarre mit vier aufgesetzten Kisten bestand. In dieser habe er die entwendeten Kassetten verstaut, in denen sich das Bargeld befand. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei ist auf der Suche nach diesem Mann. Wer hat ihn gesehen? Foto: Polizei

Besonders auffällig sei laut Polizei die Sitzposition des Mannes beim Öffnen der Spielautomaten.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5461687 bei der Polizei zu melden.