Magdeburg - Die Magdeburger Polizei hat nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Stadtfeld-West drei Tatverdächtige schnappen können. So ist der aktuelle Stand der Ermittlungen zu dem Fall.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 3. Mai 2024, ist gegen 2.30 Uhr in der Liebknechtstraße eine Spielothek überfallen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei betraten bislang unbekannte Täter die Spielhalle. Die sich in der Spielothek befindliche Mitarbeiterin wurde in den Sanitärräumen festgehalten. Von ihr wurde die Herausgabe der Schlüssel gefordert, um die Spielautomaten öffnen zu können. Mit Hilfe der Schlüssel konnte ein noch unbekannter Bargeldbetrag entwendet werden. Die Täter flüchteten, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. In der Fichtestraße konnten schließlich drei Personen im Alter zwischen 24 und 28 angetroffen werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.

Das entwendete Bargeld wurde bei den drei Tatverdächtigen nicht aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vorläufigen Festnahmen aufgehoben und die drei Personen aus dem Zentralen Polizeigewahrsam entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet, dieses dauert an.

Wer Hinweise zur Tat und/oder ungewöhnlichen Personenbewegungen zur Tatzeit in der Liebknechtstraße geben kann, wird gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463295 (oder in jeder anderen Polizeidienststelle) mitzuteilen.