24-Jährige in Magdeburg verletzt: Autofahrer flüchtet vom Unfallort 

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (20.12.2022) gegen 13 Uhr in Magdeburg-Fermersleben ereignet. Anschließend flüchtete der Autofahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Magdeburg (vs) - Nach einem Verkehrsunfall ist am Dienstag (20.12.2022) in Magdeburg-Fermersleben der beteiligte Autofahrer geflüchtet. Zuvor soll er eine Fußgängerin angefahren haben, die dabei leicht verletzt wurde.

Die Fußgängerin, eine 24-jährige Magdeburgerin, wollte auf dem Gehweg der Straße Alt Fermersleben zur Haltestelle „Friedrich-List-Straße“ gelangen und überquerte dazu den Elbweg. Dabei wurde sie, laut Mitteilung der Polizei, von einem blauen, nicht näher bezeichneten Pkw angefahren und stürzte zu Boden. Anstatt anzuhalten und die Personalien auszutauschen, entfernte sich der AutoFahrer unerlaubt vom Unfallort in Richtung Schönebeck.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs, zum Tathergang oder zu tatverdächtigen Personen geben können. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.