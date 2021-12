Fahrrad weg: Dreiste Diebe brechen in Magdeburger Wohnung und Keller ein

Im Tatzeitraum vom Freitag, den 17. Dezember 2021 bis Sonntag, den 19. Dezember 2021, drangen unbekannte Täter in eine Magdeburger Doppelhaushälfte in der Fabriciusstraße ein

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, den 19. Dezember 2021, meldete sich ein 39-jähriger Magdeburger bei der Polizei und zeigte an, dass unbekannte Täter in seiner Abwesenheit zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr in seine Doppelhaushälfte in der Fabriciusstraße eindrangen.

Die Täter gelangten dabei gewaltsam mittels unbekannten Werkzeugs in den Keller des Gebäudes ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Kellerräume und begaben sich im Anschluss in die Wohnräume der Doppelhaushälfte. Auch hier durchsuchten und durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen.

Nach erster Inaugenscheinnahme entwendeten die Täter mindestens ein Fahrrad aus dem Keller. Durch die Kriminaltechnik wurde die Spurensuche und Spurensicherung vorgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.