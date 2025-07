Streckensperrung zwischen Halberstadt und Goslar Zugausfälle sorgen für Chaos im Harz: Was Pendler und Urlauber jetzt wissen müssen

Zugausfälle, überfüllte Busse, wütende Fahrgäste: Die überraschende Sperrung der Bahnstrecke zwischen Goslar und Halberstadt bringt Pendler und Harz-Urlauber an ihre Grenzen – mitten in den Sommerferien. Was hinter dem Chaos steckt und wann sich die Lage beruhigen soll.