In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat es gebrannt. Dabei wurde eine Person verletzt.

Flammen in Mehrfamilienhaus: Eine Person durch Feuer verletzt

Brand in Magdeburg

In Magdeburg hat es in der Gabelsbergerstraße gebrannt.

Magdeburg. - Am Dienstagnachmittag hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Gabelsbergerstraße gebrannt.

Laut Feuerwehr befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 14.45 Uhr bereits alle Bewohner im Freien. Durch das Eingreifen der Feuerwehr sei ein Ausbreiten des Brandes verhindert und das Feuer schnell gelöscht worden. Eine verletzte Person wurde mit Notarzt und Rettungsdienst ins Uniklinikum gebracht, heißt es.

Die Einsatzstelle sei durch die Polizei gesichert worden. Die Beamten ermitteln nun zur Brandursache.