Gefälschter Impfpass: 37-jähriger Mann scheitert mit Betrug in Magdeburger Apotheke  

Am 18. Januar 2022 versuchte ein Mann, mit einem vermeint-lich falschen Impfpass, einen digitalen Impfausweis in einer Magdeburger Apotheke zu erhalten.

Magdeburg (vs) - Die 37-jähriger Mann aus der Börde besuchte am Dienstag, den 18. Januar 2021 gegen 17.00 Uhr eine Apotheke in dem Magdeburger Stadtteil Olvenstedt. Eine Mitarbeiterin schaute sich den Impfausweis an und wurde darauf aufmerksam, dass in der Bescheinigung ausschließlich die Impfungen für Covid hinterlegt waren. Die 41-jährige Mitarbeiterin zweifelte an der Echtheit des Impfausweises und informierte die Polizei. Der 37-Jährige machte keine Angaben gegenüber den Beamten und die Bescheinigung wurde sichergestellt. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.