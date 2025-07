Ein Sprayer in Aktion. Die Autobahnpolizei schnappte jetzt am Kreuz Magdeburg einen 23-Jährigen auf frischer Tat.

Magdeburg. - In den frühen Morgenstunden musste der Polizeihubschrauber am Mittwoch (30. Juli 2025) in Magdeburg zum Sucheinsatz ausrücken. Es ging um zwei illegale Sprayer an der Autobahn 14, die flüchtig waren.