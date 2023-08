In der Hallischen Straße gilt ein Durchfahrverbot für Radfahrer. Viele Verkehrssünder halten sich nicht an die geltenden Regeln. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Bürgerhinweisen sind Polizisten in der Hallischen Straße in Magdeburg nachgegangen. Dort kontrollierten sie am Donnerstagmorgen zahlreiche Fahrradfahrer, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Dabei hätten die Polizisten in einer Stunde über 30 Radfahrer vorgefunden, die trotz des ausgeschilderten Durchfahrverbots für Rad- und E-Roller-Fahrer vom Hasselbachplatz in Richtung Sudenburger Tor unterwegs gewesen seien. Die Beamten hätten in Gesprächen die Betroffenen für die geltenden Verkehrsregeln sensibilisiert, heißt es.

Die Polizei empfehle Radfahrern, die keine Umleitungsstrecke fahren wollten, ihre Fahrräder durch die Hallische Straße zu schieben, um sich ein Verwarngeld zu ersparen. Denn auch in Zukunft werde der Bereich durch unangekündigte Polizeikontrollen einer näheren Betrachtung unterzogen.