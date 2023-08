In Magdeburg führen durch die Verkehrsbetriebe (MVB) angekündigte Bauarbeiten in der Hallischen Straße zu massiven Änderungen im Fahrplan der Straßenbahnen der Stadt. Wir zeigen, was Sie dazu wissen sollten.

MVB kündigt Bauarbeiten in Hallischer Straße an - So sollen die Straßenbahnen bald fahren

Die Straßenbahnen in Magdeburg fahren ab 17. August bis zum Jahresende anders. Grund dafür sind Bauarbeiten der MVB in der Hallischen Straße. Foto (Archiv):

Magdeburg (vs) - Eine neue Sperrung der Hallischen Straße ist ab dem Schulbeginn am Donnerstag, 17. August, bis zum Jahresende geplant - und soll die Straßenbahn-Reisende in Magdeburg massiv beeinträchtigen. Dies geht aus einer Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hervor.

Demnach soll es im Zuge von Baumaßnahmen auf der Hallischen Straße auch zu Änderungen bei vielen Straßenbahnlinien kommen.

Diese Änderungen betreffen die Straßenbahnlinien:

Die Straßenbahnlinie 1 (Kannenstieg – Sudenburg) sei auf gesamter Linie im Einsatz und fahre über Westring und Südring, heißt es von Seiten der MVB.

Die Straßenbahnlinie 9 (Reform – Neustädter See) soll zwischen den Haltestellen Raiffeisenstraße und Hasselbachplatz über den S-Bahnhof Buckau fahren. Die Fahrzeit verlängert sich offenbar um wenige Minuten.

Die Straßenbahnlinie 10 (Sudenburg – Barleber See) sei wieder auf gesamter Linie im Einsatz und fahre zwischen den Haltestellen Südring und Hasselbachplatz über die Wiener Straße und über den S-Bahnhof Buckau. Die Fahrzeit soll sich um wenige Minuten verlängern.

Die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter Straße/Leipziger Straße und Am Fuchsberg können anscheinend nicht mehr wie gewohnt bedient werden. Darum erhalte auch die Straßenbahnlinie 5 eine neue Linienführung. Sie fahre ab 17. August zwischen Klinikum Olvenstedt und Leipziger Chaussee. Zwischen Olvenstedt und der Haltestelle Südring behalte sie ihren bisherigen Linienweg, fahre dann aber über die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter Straße/Leipziger Straße und Am Fuchsberg weiter zur Leipziger Chaussee. Fahrgäste könnten dann an der Haltestelle Raiffeisenstraße in die Linien 9 und 10 in Richtung Innenstadt umsteigen.

Weitere Änderungen gebe es bei den Straßenbahnlinien 3 und 13. Diese seien während der Sperrung der Hallischen Straße nicht im Einsatz. Die Linie 13 werde zu großen Teilen durch die veränderten Linienführungen der Linien 9 und 10 ersetzt und die Linie 3 auf ihrem südlichen Abschnitt durch die neue Linie 5.

Beim Bus- und Nachtverkehr gebe es keine großen Änderungen. Die Linien 59, N3, N4 und N5 sollen die Sperrung der Hallischen Straße über die Carl-Miller-Straße umfahren, wie es heißt.

Die Baumaßnahmen der MVB an den Straßenbahngleisen an der Endhaltestelle Sudenburg und auf der Westringbrücke enden außerdem planmäßig am letzten Tag der Sommerferien. Somit können die Straßenbahnlinien 1, 5 und 10 wieder über diese Strecke fahren. Der Ersatzverkehr mit der Buslinie 40 werde eingestellt.