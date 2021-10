Gesucht: Dreiste Diebe versuchen Pkw-Katalysatoren von Magdeburger Autohändler zu stehlen

Am Samstag, den 16. Oktober 2021, gegen 21:40 Uhr, überstiegen zwei unbekannte Personen im Werner-von-Siemens-Ring den Zaun eines dortigen Autohandels und gelangten so auf das Freigelände.

Magdeburg (vs) - Am Samstag, den 16. Oktober 2021, gegen 21:40 Uhr, überstiegen zwei unbekannte Personen im Werner-von-Siemens-Ring den Zaun eines dortigen Autohandels und gelangten so auf das Freigelände.

Hier wurden von drei dort abgestellten Pkw die Katalysatoren entfernt. Mit Eintreffen von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes flüchteten die zwei Personen unerkannt in Richtung der Feldstraße. Die entfernten Katalysatoren wurden von den Tätern am Tatort zurückgelassen. Die Polizei sicherte Spuren an den betroffenen Fahrzeugen.