Schwerer Unfall in Magdeburg: In falscher Richtung unterwegs - Radfahrer verunglückt

Ein Fahrradfahrer ist in Magdeburg bei einem heftigen Unfall in der Halberstädter Straße schwer verletzt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer ist es am Dienstagnachmittag in der Halberstädter Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst eine 41 Jahre alte Fahrerin auf dem Kroatenweg in Richtung Halberstädter Straße unterwegs, als sie beim Abbiegen einen 37-jährigen Fahrradfahrer übersah. Der Mann soll wiederum verkehrswidrig in entgegengesetzter Richtung die Einmündung überquert haben. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer offenbar und kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Gegen die 41-jährige Magdeburgerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet, heißt es