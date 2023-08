Bei einer Polizeimaßnahme haben sich in der Hallischen Straße in Magdeburg einige Fahrradfahrer der Kontrolle entzogen. Nun gehen die Beamten gegen die Verkehrssünder auf zwei Rädern vor.

Wieder Polizeikontrolle in der Hallischen Straße in Magdeburg: Die Polizei geht nun mit Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen uneinsichtige Radfahrer vor. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nach einer Kontrolle am Donnerstagmorgen hatten die Polizisten auch am Freitagmorgen die Radfahrer in der Hallischen Straße in Magdeburg im Blick, wie die Beamten mitteilen. Doch nun gibt es eine Neuerung.

Demnach hätten die Polizisten in einer Stunde über 20 Radfahrer kontrolliert, die trotz des geltenden Durchfahrtsverbots für Fahrradfahrer und E-Roller-Fahrer vom Hasselbachplatz in Richtung Sudenburger Tor fuhren. Einige Radfahrer hätten sich jedoch der Kontrolle entzogen, als sie die Polizei erblickt hätten. Andere Radfahrer hätten sich dagegen an die Regeln gehalten und ihr Fahrrad geschoben.

Auch interessant: Magdeburger Radfahrer als Verkehrssünder - Polizei kontrolliert Hallische Straße

Bei Verstößen gegen die geltenden Vorschriften, setzten die Beamten, anders als noch am Donnerstag, nicht mehr ausschließlich auf Einsicht durch Gespräche, sondern leiteten erste Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Polizei rate Radfahrern, die Umleitungsstrecke zu nutzen oder ihre Fahrräder durch den Baustellenbereich zu schieben, heißt es. Auch in Zukunft soll es unangekündigte Kontrollen an der Stelle geben.