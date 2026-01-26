Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Sonntag im Magdeburger Stadtpark ereignet. Ein Hund bricht ins Eis ein, seine Besitzerin springt geistesgegenwärtig hinterher und rettet unter Lebensgefahr ihren Vierbeiner.

Dramatischer Einsatz im Magdeburger Stadtpark: Am Sonntag war ein Hund in die Alte Elbe unterhalb der Brücke am Wasserfall eingebrochen. Die Hundebesitzerin rettete ihren Hund unter Lebensgefahr.

Magdeburg. - Am Sonntag ist es im Magdeburger Stadtpark an der Brücke am Wasserfall zu einem dramatischen Einsatz der Feuerwehr gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Hund in das gefrorene Eis eingebrochen.

Demnach ereignete sich der Einsatz gegen 13.30 Uhr. Ein Hund, der an einer langen Schleppleine geführt worden sei, war auf den zugefrorenen Teil der Alten Elbe unterhalb der Brücke am Wasserfall gelaufen und dort in die Eisfläche eingebrochen.

Hundebesitzerin rettet ins Eis eingebrochenen Hund

Die Hundebesitzerin habe sich daraufhin selbst in das eiskalte Wasser begeben, um ihren Hund eigenständig zu retten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Frau das Ufer bereits aus eigener Kraft erreicht gehabt.

Da sie vollständig durchnässt gewesen sei, sei sie vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht worden. Sowohl die Hundebesitzerin als auch der Hund seien glücklicherweise unverletzt geblieben, hieß es weiter. Neben den regulären Kräften der Feuerwehr sei auch die Tauche-Spezialeinheit sowie die Einsatzkräfte des DLRG im Einsatz gewesen.

Betreten von Eisflächen ist lebensgefährlich

Die Feuerwehr weise in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Betreten von Eisflächen oder zugefrorenen Gewässern mit erheblicher Unfall- und Lebensgefahr verbunden sei und für Menschen laut der Gefahrenabwehrverordnung der Landeshauptstadt Magdeburg ausdrücklich verboten sei.

Um sich selbst und Hunde zu schützen, sei es daher ratsam, Tiere nicht in die unmittelbare Nähe von gefrorenen Gewässern oder Eisflächen zu lassen. Rettungsversuche könnten sowohl für Tier als auch für Mensch lebensgefährlich sein, so die eindringliche Warnung der Feuerwehr.