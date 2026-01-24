Ein Schlittschuhläufer drehte auf dem Salbker See II in Magdeburg seine Runden. Doch wie sicher sind die Eisflächen wirklich? Was ist erlaubt – und was verboten?

Winterromantik oder Leichtsinn: Schlittschuhläufer am Salbker See sorgt für Fragen in Magdeburg

Eis auf dem Salbker See II in Magdeburg: Ein Mann läuft Schlittschuh. Wie gefährlich ist das Betreten der Eisfläche wirklich?

Magdeburg. - Die klirrende Kälte des Winters hat eine Eisschicht auf die Magdeburger Seen gelegt. Die Verlockung ist groß, ein paar Schritte auf dem Eis zu wagen. Am Salbker See II glitt ein Mann bereits auf Schlittschuhen am Ufer entlang. Lebensgefährlicher Leichtsinn oder harmlose Winterromantik?