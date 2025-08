In Magdeburg ist ein Auto der Marke Hyundai gestohlen worden. Nun werden Zeugenhinweise gesucht.

Hyundai am helllichten Tag gestohlen

Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach einem Autodiebstahl.

Magdeburg - Am Freitag, 1. August 2025, wurde zwischen 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr durch unbekannte Täters auf dem Parkplatz in der Lumumbastraße in Magdeburg ein Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen grauen Hyundai Ioniq. Das teilte die Polizei mit.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.