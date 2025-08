Unbekannte haben in Magdeburg versucht, in ein Geschäft für Modelleisenbahnen einzubrechen.

Diebstahlsversuch in Magdeburg

Die Polizei in Magdeburg sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Modelleisenbahngeschäft.

Magdeburg - In der Nacht zum 1. August versuchten unbekannte Täter, in ein Modelleisenbahngeschäft in der Olvenstedter Straße einzubrechen. Das teilte die Polizei Magdeburg mit. Der Tatort sei kriminaltechnisch untersucht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Über einen möglichen Diebstahl oder eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden, hieß es weiter.