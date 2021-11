Kollision mit Gegenverkehr in Magdeburg: Autofahrer schwer verletzt

Beim Abbiegen geriet der Wagen eines Autofahrers in Magdeburg plötzlich in den Gegenverkehr. Zwei Personen erlitten Verletzungen.

Bei einem Unfall in Magdeburg wurden zwei Personen verletzt.

Magdeburg (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg ist ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen beim Abbiegen von der Straße Alt Fermersleben auf den Schanzenweg in den Gegenverkehr geraten und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Warum der Mann am Freitag (12. November) zur Mittagszeit von der Spur abkam, war zunächst unklar. Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine 34-Jährige wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.