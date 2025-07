Die Fußballerinnen des FC Bayern trifft es bei der EM hart. Schon die zweite wichtige Spielerin verletzt sich in der Vorrunde.

EM in der Schweiz

Luzern - Die Personalsorgen beim deutschen Frauenfußball-Meister FC Bayern München werden größer. Nach Deutschlands Spielführerin Giulia Gwinn, die sich bei der EM eine Knieverletzung zugezogen hat, musste am Samstag auch Dänemarks Kapitänin Pernille Harder verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die 32-Jährige, Stürmerin der Münchnerinnen, wurde im bedeutungslosen EM-Spiel zwischen Polen und Dänemark in Luzern in der 25. Minute verletzt ausgewechselt. Harder fasste sich nach einer Aktion an den linken hinteren Oberschenkel und konnte nicht weiterspielen.

Eine Diagnose steht noch aus. Sowohl Polen als auch Dänemark waren nach jeweils zwei Niederlagen zum Turnierstart vorzeitig ausgeschieden.