Ein Mann wollte in einem Kaufhaus in der Lübecker Straße in Magdeburg gleich zweimal Kosmetikartikel stehlen. Er wurde gefasst. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden Polizisten Diebesgut aus einem Kellereinbruch.

Magdeburg. - Ein Mann hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen versucht, in einem Kaufhaus in der Lübecker Straße in Magdeburg Kosmetikartikel zu stehlen – mit weitreichenden Konsequenzen.

Am Freitag, 6. Juni 2025, betrat der zunächst Unbekannte das Geschäft und entwendete Waren im Wert eines unteren vierstelligen Betrages. Einen Tag später kehrte er zurück, offenbar mit dem gleichen Vorhaben. Diesmal allerdings blieb es beim Versuch: Das Personal bemerkte den Diebstahl rechtzeitig und übergab den Mann der Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus einem Kellereinbruch stammen. Die Ermittlungen zu den Diebstählen und dem möglichen Zusammenhang mit weiteren Straftaten dauern an.