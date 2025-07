In Magdeburgs Süden hat es am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einer Gartenanlage am Bisamweg brannte ein Anbau einer Gartenlaube nieder.

Magdeburg. - Zu einem Brand ist die Magdeburger Feuerwehr am Dienstag (22. Juli) gerufen worden. Am Nachmittag gegen 16 Uhr stand in einer Gartenanlage am Bisamweg im Stadtteil Buckau ein etwa 30 Quadratmeter großer Anbau einer Gartenlaube in Flammen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Anbau bereits in Vollbrand, wie Laura Thümler, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz der Stadt Magdeburg, auf Nachfrage erklärte.

Die insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwachen Süd und Nord konnten den Brand löschen, den Anbau allerdings nicht mehr retten. Er brannte vollständig nieder. Verletzte gab es nicht. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei zur weiteren Brandursachenermittlung übergeben.