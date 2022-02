Lebensgefahr: Jugendliche spielen auf Gleisen am Bahnhof Magdeburg-Eichenweiler

Am Bahnhof Magdeburg-Eichenweiler spielten Jugendliche am Donnerstag, 3. Februar, auf den Bahnhofsgleisen. Ein 14-Jähriger erhielt eine Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit.

Magdeburg (vs) - Am Bahnhof Magdeburg-Eichenweiler wurden am Donnerstag, 3. Februar, spielende Jugendliche auf den Gleisen entdeckt. Ein Anwohner informierte daraufhin die Polizei.

Laut Bericht der Bundespolizei Magdeburg fuhren diese gegen 14 Uhr zum Bahnhof, wo sie in unmittelbarer Nähe vier Jugendliche antrafen. Ein 13- und ein 14-jähriger Junge gaben zu, sich auf den Gleisen des Bahnhofs aufgehalten zu haben.

Vor Ort wurden alle Jugendliche über die Lebensgefahr aufgeklärt, in die sich begeben haben. Die Erziehungsbrechtigten der beiden Teenager wurden informiert. Auf den 14-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit zu.