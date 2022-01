Magdeburg: 17-Jährige auf dem Weg zur Schule von Radfahrer sexuell belästigt 

Magdeburg (vs) - Der Polizei wurde bekannt, dass eine 17-Jährige sich auf dem Weg zur Schule befand. Ein unbekannter Radfahrer soll an ihr vorbeigefahren sein und fasste der 17-Jährigen dabei mit der Hand zwischen die Beine an den Schritt. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Schmidtstraße fort. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Beschreibung zum Täter:

ca. 35 Jahre alt

zwischen 1,75m und 1,80m groß

schlanke Statur

südländischer Phänotyp

dunkle Jacke und Hose

schwarze Mütze mit Bommel und einem gelben Streifen um die Hutkrempe

Fahrrad: mattschwarzes Herrenrad der Marke „Diamant“ mit weißer Schrift, dunkle Felgen und Schutzbleche, kein Gepäckträger

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.