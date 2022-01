Magdeburg: Akku eines E-Bikes fängt in vierter Etage eines Mehrfamilienhauses Feuer

Am späten Montagabend kam es in den Südring zu einem Brand. In der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses haben Akku und Ladegerät eines E-Bikes Feuer gefangen.

Magdeburg - Ein E-Bike Akkus entzündete sich am späten Montagabend in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg. Der Bewohner versuchte das Feuer selbst zu löschen, was ihm nicht gelang. Er verließ seine Wohnung und rief die Feuerwehr.

Diese löschte den Brand ab und der Bewohner wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt, da er kleine Mengen Qualm eingeatmet hatte. Die Wohnung brannte glücklicherweise nicht vollständig aus und blieb bewohnbar. Die Einsatzkräfte empfahlen dem Mieter diese Nacht bei Bekannten zu übernachten und die Wohnung zu lüften. Dieser Empfehlung ging er nach.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Mehrfamilienhaus. Foto: Thomas Schulz

Warum der Akku und die Ladestation Feuer fingen, ist noch unklar - es wird aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Polizei sicherte die Reste des E-Bikes, um die Brandursache zu ermitteln. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Nach den Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.