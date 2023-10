In Magdeburg wurden Geschäfte im Stadtteil Stadtfeld Ost überfallen und die Tresore ausgeräumt. Der mutmaßliche Täter wurde nun gefasst.

In Magdeburger Geschäften wurde das Personal von dem nun gefassten Täter zum Öffnen des Tresors gezwungen.

Magdeburg/vs - In den Morgenstunden vom Samstag, dem 21. Oktober, und am Mittwoch, dem 25. Oktober, ereigneten sich zwei Supermarkt-Überfalle im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost.



Wie die Polizei bekannt gab, forderte der mutmaßliche Täter in beiden Fällen die Mitarbeiterinnen zum Öffnen des Tresors auf. Er bedrohte das Personal dabei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Die Mitarbeiterinnen erlitten durch den Überfall einen Schock.

Nach intensiver Fahndung, unter anderem mit Hubschrauber, ist es der Polizei Magdeburg gelungen, den Täter zu fassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überwiesen.