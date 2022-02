Magdeburgerin reingelegt: Dreistes Paar verschafft sich mit Trick Zugang in Wohnung

In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Täter durch einen Trickdiebstahl Zugang zu einer Magdeburger Wohnung.

Eine Seniorin in Magdeburg wurde Opfer von Trickbetrügerin.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, den 10. Februar 2022 gegen 10.00 Uhr wurde eine 85-jährige Magdeburgerin vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustädter Feld von einem unbekannten Pärchen angesprochen. Unter einem Vorwand ließ die hilfsbereite Magdeburgerin das Pärchen in ihre Wohnung, berichtet die Polizei.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die 85-Jährige von der unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, während ihr Partner in das Schlafzimmer ging und mehrere Wertgegenstände entwendete. Eine genaue Schadenssumme steht noch aus. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.