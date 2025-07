In Magdeburg ist es am Dienstag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein Mann hatte im Streit ein Messer gezückt.

Mann zückt Messer in Magdeburger Imbiss

Zu einer schweren Körperverletzung ist es in Magdeburg gekommen.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist es am Dienstag (29. Juli 2025) gegen 6.15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren in einem Imbiss im Bereich der Lübecker Straße drei Personen in Streit geraten und sollen sich geschlagen haben.