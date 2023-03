Am Magdeburger Hasselbachplatz ist ein Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Mann am Hasselbachplatz in Magdeburg niedergestochen

Großeinsatz der Polizei am Magdeburger Hasselbachplatz.

Magdeburg - Am Mittwoch (22. März 2023) um kurz nach 20.30 Uhr kam es zu einer Messerstecherei vor einem Imbiss am Magdeburger Hasselbachplatz. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 20:45 Uhr darüber informiert, dass es in der Otto-von-Guericke Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mann und einer Personengruppe gekommen sein soll.