Ladendieb greift in Magdeburg erneut mit Pfefferspray an

Nach einem Angriff mit Pfefferspray in der Lübecker Straße ist es am Dienstag am Moritzplatz erneut zum Einsatz eines solchen Sprays durch einen Ladendieb gekommen.

Erneut hat ein Ladendieb Pfefferspray in Magdeburg versprüht - diesmal am Moritzplatz. Die Polizei sucht nach dem Mann. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In Magdeburg ist es am Dienstagnachmittag erneut zu einem Angriff durch einen Ladendieb mit Pfefferspray gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wendete ein Ladendieb nahe des Moritzplatzes Pfefferspray an, nachdem er festgehalten wurde. Dabei handelte es sich offenbar um einen ähnlichen Vorfall wie jenen am Tag zuvor in der Lübecker Straße. Ob tatsächlich der gleiche Täter handelte, sei laut Aussage der Beamten bislang aber ungewiss.

Der Ladendieb vom Dienstag wird anscheinend wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Osteuropäischer Phänotyp

- Glatze

- trug eine rote Trainingsjacke und eine helle Jeans

Es sei nicht auszuschließen, so die Polizei, dass der Ladendieb erneut in Erscheinung treten werde, möglicherweise auch in Tankstellen.

Die Polizei weist darauf hin, sich beim Versuch, den Tatverdächtigen festzuhalten, nicht in Gefahr zu begeben. Es wird geraten, den Tatverdächtigen aus sicherer Entfernung zu verfolgen und in Sichtweite zu behalten. Parallel solle der Notruf gewählt und immer wieder der aktuelle Standort an die Polizei weitergegeben werden.