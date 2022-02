Mutige Zeugin von Raub gesucht: Unbekannte Frau hilft 12-Jährigen in Magdeburg 

Am 12. Februar kam es im Bereich der Haltestelle Flora-Park in Magdeburg zu einem Raubdelikt.

Magdeburg (vs) - In den Abendstunden des 12. Februar 2022 wurde der Magdeburger Polizei gemeldet, dass es an der Haltestelle Flora-Park gegen 14.45 Uhr zu einem Raub gekommen sein soll.

Ein 12-jähriger Junge wurde im Beisein von drei gleichaltrigen Freunden durch vier unbekannte Jugendliche angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch griff einer der Tatverdächtigen dem Jungen in die Jackentasche und entwendete unter Anwendung von körperlicher Gewalt das Portemonnaie.

Eine unbekannte Zeugin sprach die Gruppe an, woraufhin der Tatverdächtige das Portemonnaie zurückgab. Im Weiteren entfernten sich die vier Jugendlichen. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Das polizeiliche Ermittlungsverfahren dauert an.

Die Polizei sucht die Zeugin, welche die Gruppe ansprach sowie weitere Hinweisgeber, welche sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweisgeber oder die Zeugin werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.