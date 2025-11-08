Beobachtet, angesprochen und dann abgehauen: Ein Augenzeuge hat wohl verhindert, dass ein Einbrecher im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Magdeburg etwas mitgehen lassen konnte. Er sprach ihn einfach an.

Magdeburg (vs). - Das war mutig: Ein Augenzeuge beobachtete am Freitagabend, 7. November, wie jemand in das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Fürstenwall in Magdeburg einbrechen wollte. Doch er sah nicht einfach nur zu, wie die Polizei berichtet.

Zunächst habe er gesehen, wie der Täter den Zaun übersprang und habe ihn in einem Überraschungsmoment in einem vor Ort befindlichen unverschlossenen Büroraum des Sicherheitsdiensts angesprochen. Unmittelbar danach habe der dunkel bekleidete Mann die Flucht ergriffen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden keine Gegenstände aus dem Objekt entwendet. Der Täter wurde im Umfeld aber nicht mehr gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr persönlich oder telefonisch (0391/546-3295) entgegen.