Nach Körperverletzung: Mann mit Axt in Magdeburg gesucht - Foto im Artikel

Magdeburg (vs) - Am 29. Juli 2021, gegen 18.00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann von einer unbekannten Person in Magdeburg angegriffen und verletzt. Der 23-jährige Mann befand sich in einer Straßenbahn, als er von dem späteren Beschuldigten angesprochen wurde. Da der Geschädigte Kopfhörer trug, verstand er nicht, was der Beschuldigte ihm sagte.

Mit Hilfe von Fotos sucht die Polizei nun nach dem tatverdächtigen Mann. Polizei Magdeburg

Kurze Zeit später stieg der Geschädigte an der Haltestelle Eiskellerplatz auf der Halberstäter Straße aus und begab sich in ein nahe gelegenes Gebäude. Dabei wurde der Geschädigte vom Tatverdächtigen verfolgt. Im Gebäude wurde der Geschädigte unvermittelt vom Beschuldigten geschlagen.

Im Weiteren holte der unbekannte Tatverdächtige eine Axt aus seinem Rucksack und hielt diese in die Luft. Eine Tatortbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Mithilfe von Fotos sucht die Polizei nun nach dem tatverdächtigen Mann.

Wer kennt diesen Mann? Polizei Magdeburg

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.