Ein Mann ist am Dienstagabend in Magdeburg Opfer eines Raubes aus einem Auto heraus geworden. Es ist bereits der dritte Fall in zwei Tagen in der Landeshauptstadt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und Hinweisgebern.

Magdeburg (vs) - Nachdem bereits am Montag gleich zweimal Räuber aus einem Kleinwagen heraus in Magdeburg ihr Unwesen getrieben haben, haben erneut Räuber aus einem Auto heraus zugeschlagen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll es am Dienstagabend, 28. Februar, erneut zu einem Raub, diesmal in der Kühleweinstraße, gekommen sein. Wie bereits in zwei Fällen am Tag zuvor sollen die Tatverdächtigen in einem Auto zum und vom Tatort weggefahre sein. Die Polizei sucht nun erneut nach Zeugen.

Nachdem das Auto neben dem Mann angehalten haben soll, sollen zwei dunkel gekleidete, maskierte Tatverdächtige ausgestiegen sein und ihn seiner Geldbörse, seines Hausschlüssels und seines Mobiltelefons beraubt haben. Anschließend flüchteten sie offenbar mit dem Auto in Richtung Gutenbergstraße.

Ein Zusammenhang zu den beiden Taten am Tag zuvor ist den Angaben der Beamten zufolge Bestandteil laufender Ermittlungen. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat und den Tätern unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg. Insbesondere sucht die Polizei nach Hinweisen zum Hersteller, Modell, Kennzeichen und zur Farbe des Fahrzeugs.