In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts wurde ein Exhibitionist auf frischer Tat ertappt, so die Polizei.

Am 19. März manipulierte laut Polizei ein Mann an seinem Geschlechtsteil in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, 19. März, manipulierte gegen 14.30 Uhr ein Mann in der Karl-Schmidt-Straße in Magdeburg vor mehreren Zeugen an seinem unbekleideten Geschlechtsteil.

Die hinzugerufene Polizei stellte den Mann mit einem Atemalkoholwert von knapp zwei Promille fest und verbrachte ihn zunächst in ihre Dienststelle. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und über weitere Konsequenzen solchen Handelns belehrt.

Er muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren verantworten, heißt es in einer Pressemitteilung.