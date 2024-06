Die Polizei hat in Magdeburg zwei junge Männer geschnappt, die in ein Restaurant eingebrochen sein sollen.

Polizei in Magdeburg schnappt Restaurant-Einbrecher

Stopp! hieß es jetzt für zwei Männer, die in Magdeburg in ein Restaurant eingebrochen sein sollen.

Magdeburg - vs

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend (8. Juni 2024) zwei Einbrecher geschnappt. Ein 25- und ein 26-Jähriger aus Wanzleben sollen demnach gegen 3.30 Uhr in ein Restaurant in Sudenburg eingebrochen sein. Die Beschuldigten durchwühlten die Räume und stellten diverses Diebesgut zum Abtransport bereit.

Das wurde durch eine Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter zu Fuß aus dem Restaurant. Beide wurden nach kurzer Flucht eingeholt und vorläufig festgenommen, teilte ein Polizeisprecher am Wochenende mit.