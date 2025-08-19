Ein Geschäft in Magdeburg ist in der Nacht zu Dienstag von unbekannten Tätern mit einer Waffe beschossen worden.

In der Lübecker Straße in Magdeburg haben unbekannte Täter auf eine Scheibe geschossen.

Magdeburg. – In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter auf eine Bar in der Lübecker Straße in Magdeburg geschossen, teilt die Polizei mit.

Demnach sollen vier Männer gegen 1.30 Uhr mit einer Langwaffe auf die Scheiben der Lokalität geschossen und diese zerstört haben. Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Die Unbekannten seien im Anschluss mit einem Auto in Richtung Universitätsplatz geflüchtet. Die mutmaßlichen Täter konnten bislang nicht gestellt werden, so die Polizei weiter.