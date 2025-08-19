weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg: Anklage gegen Taleb A. erhoben

Eil
Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe
Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., erhoben. Dem 50-Jährigen aus Saudi-Arabien wirft die Generalstaatsanwaltschaft sechsfachen Mord und 338-fachen Mordversuch vor. Das Landgericht in Magdeburg entscheidet in den nächsten Wochen, wie es weiter geht.

Von Matthias Fricke Aktualisiert: 19.08.2025, 14:55
Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat die Staatsanwealtschaft jetzt offiziell Anklage erhoben. Das Behelfsgericht für den Prozess entsteht aktuell in Magdeburg. 
Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat die Staatsanwealtschaft jetzt offiziell Anklage erhoben. Das Behelfsgericht für den Prozess entsteht aktuell in Magdeburg.  Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg hat Anklage gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter vor dem Landgericht Magdeburg erhoben. Sie wirft dem 50-jährigen Taleb A. unter anderem sechsfachen Mord und 338-fachen Mordversuch vor, darunter in 309 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.