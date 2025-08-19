Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., erhoben. Dem 50-Jährigen aus Saudi-Arabien wirft die Generalstaatsanwaltschaft sechsfachen Mord und 338-fachen Mordversuch vor. Das Landgericht in Magdeburg entscheidet in den nächsten Wochen, wie es weiter geht.