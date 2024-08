Polizeieinsatz: Bombenalarm an Magdeburger Schule

In Magdeburg hat es erneut eine anonyme Bombendrohung an einer Schule gegeben. Dieses Mal traf es die Gemeinschaftsschule Ernst Wille in Ottersleben. Polizisten sind aktuell vor Ort.

Die Polizei ist derzeit in Magdeburg-Ottersleben nach einer Bombendrohung an der Gemeinschaftsschule im Einsatz.

Magdeburg. - In Magdeburg läuft am Dienstagmorgen (20. August 2024) ein Polizeieinsatz im Stadtteil Ottersleben. Laut Polizei ist in der Gemeinschaftsschule Ernst Wille am Morgen eine E-Mail eingegangen, in der damit gedroht wird, dass im Gebäude eine Bombe ist.

Aktuell (8.20 Uhr) läuft der Polizeieinsatz noch. Zahlreiche Beamte sind vor Ort - auch mit Diensthunden - und durchkämmen das Gebäude, so Polizeisprecher Sebastian Alisch. Die Schüler und Lehrer seien aktuell im Knochenpark und warten auf die Freigabe des Gebäudes. Da die Drohmail frühzeitig entdeckt wurde, mussten nicht viele Schüler aus dem Gebäude gebracht werden. Die Polizei habe sie bereits vor Betreten der Schule abhalten können, so der Polizeisprecher.

Der Einsatz dauert noch an.

Erst Anfang des Monats hatte es eine Bombendrohung an der IGS Regine Hildebrand in Magdeburg gegeben. Zuletzt hatte es immer wieder Bombendrohungen an Schulen gegeben, landes- und bundesweit.