In Magdeburg war am Freitagmorgen die Polizei mit einem Hubschrauber im Einsatz. Die Beamten waren auf Tätersuche.

Magdeburg - Am Freitagmorgen, 22. September 2023, war in Magdeburg der Polizeihubschrauber unterwegs, um nach möglichen Tätern Ausschau zu halten, wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg auf Volkstimme-Anfrage informiert.

Angefordert wurde er, weil der Eigentümer eines gerade erst in Sudenburg gestohlenen Fahrzeugs dieses in der Neustadt hatte orten können. Daraufhin startete der Hubschrauber und kreiste über dem Stadtteil auf der Suche nach dem blauen Ford. Dieser war zuvor in der Helmstedter Straße entwendet worden.

Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.