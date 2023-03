Randalierer in Straßenbahn: Fahrt muss an Haltestelle Magdeburg-Kannenstieg abgebrochen werden

(vs) Am Sonnabendfrüh (11.3.2023) kam es an der Endhaltestelle „Kannestieg“ im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg zu mehreren Straftaten in einer Straßenbahn, bei denen ein Straßenbahnfahrer leicht verletzt wurde. Auch der Angreifer zog sich laut Polizei Verletzungen zu.

Abgespielt hat sich laut Polizei Folgendes: Ein 37-Jähriger befand sich in der Straßenbahn und begann grundlos, den Straßenbahnfahrer anzupöbeln und zu beleidigen. Als der Straßenbahnfahrer den aggressiven Mann auf sein Fehlverhalten ansprach, wurde der Straßenbahnfahrer von dem 37-Jährigen körperlich angegriffen und leicht im Gesicht verletzt.

Straßenbahn musste ins Depot

Der 37-Jährige sei so sehr in Rage gewesen, dass er die Fahrerkabine und diverse technische Einrichtungen am Bedienelement in der Straßenbahn beschädigte. Aufgrund der Beschädigungen sei die Bahn nicht mehr fahrbereit gewesen, berichtete die Polizei am Sonnabend weiter. Die Bahn habe für Reparaturarbeiten indas Depot gebracht werden müssen.

Während des Vorfalls befanden sich keine weiteren Fahrgäste in der Straßenbahn. Der 37-Jährige verletzte sich durch seine Zerstörungswut an der Hand, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zum möglichen Motiv, warum der Mann so ausrastete, machte die Polizei keine Angaben.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, hieß es abschließend von der Behörde.