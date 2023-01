Rettungseinsatz an der Elbe in Magdeburg

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt ist die Feuerwehr am Vormittag des 14. Januar 2023 zu einem Rettungseinsatz ausgerückt. Grund war eine Person, die sich in Höhe der Materlikstraße in der Elbe befand, wie die Magdeburger Feuerwehr bestätigt.

Auf dem Schleinufer oberhalb des Flusses fanden sich die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Mit Seilen ließen sie sich zu der Person in der Elbe herab. Sie konnte erfolgreich aus dem Wasser geholt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Details zu den Umständen des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt.