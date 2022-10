Gesucht: Randalierer in Magdeburg tritt mehrere Spiegel von Autos ab

In der Nacht zum Samstag kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Magdeburg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am zertsörte ein Unbekannter mehrere Außenspiegel von Autos in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - In der Nacht zum Samstag gegen zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße, wie die Magdeburger Polizei am Sonntag mitteilt.

Aufmerksame Passanten meldeten der Polizei einen Mann, der gegen die Spiegel diverser Autos in Magdeburg-Stadtfeld trat. Dieser soll laut Polizei sich in Richtung Goethestraße entfernt haben. Trotz sofortiger Fahndung konnte der unbekannte Mann vor Ort nicht mehr angetroffen werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

ca. 180 cm groß

normale Gestalt

dunkle lockige Haare

dunkle Bekleidung mit Daunenweste

Die Polizei Magdeburg bittet Zeugen, welche Hinweise zu der Straftat machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.