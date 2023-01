Zwei falsche Bauarbeiter haben schon wieder einer Frau in Magdeburg wertvollen Schmuck gestohlen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Art von Trickbetrug.

Schon wieder: Falsche Bauarbeiter in Magdeburg auf Beutezug

Wertvollen Schmuck haben falsche Bauarbeiter mit einem Trick in Magdeburg erbeutet. Es ist bereits das zweite Mal in kürzester Zeit. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Schon wieder haben falsche Handwerker in Magdeburg zugeschlagen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach gaben sich zwei Verdächtige gegenüber ihrem Opfer als Handwerker aus und wollten die Wohnung der Frau auf mögliche Wasserschäden überprüfen, hieß es.

Die Geschädigte habe daraufhin die Männer in ihre Wohnung gelassen und ging mit einem gemeinsam in ein Zimmer, wo er eine Heizung überprüfte, während sich der zweite offenbar unbeaufsichtigt in der Wohnung bewegte.

Achtung vor falschen Arbeitern in Magdeburg

Nachdem beide die Wohnung wieder verlassen hatten, soll die Frau das Fehlen von wertvollem Schmuck im unteren vierstelligen Bereich festgestellt und die Polizei verständigt haben.

So sollen die Täter ausgesehen haben: männlich, arabischen Phänotyps, 1,75 bis 1,85 Meter groß, 45 Jahre alt, kräftige Statur. Beide Männer sollen einen Drei-Tage-Bart und Arbeitskleidung getragen haben.