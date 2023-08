Zu einem Angriff mit offenbar massivem Gewalteinsatz ist es am Montagmorgen in der Ausländerbehörde Magdeburg gekommen.

Magdeburg (vs) - Zu einem Angriff ist es offenbar am Montagmorgen in der Ausländerbehörde in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach sind in der Behörde im Breiten Weg mehrere Scheiben des Eingangsbereiches zerstört worden. Der mutmaßliche Täter, ein Asylbewerber, sei von der Polizei gestellt worden, heißt es von Seiten der Stadt. Er habe die Scheiben mit dem Ständer einer Absperrung und unter Anwendung extremer Gewalt eingeschlagen.

Lesen Sie auch: Ausländerbehörde Magdeburg - Menschenmenge verlangt gewaltsam Zutritt

„Die Aggressivität und das Verhalten machen mich fassungslos“, so Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. „Das Verhalten des Mannes verurteile ich auf das Schärfste. Nach dem Vorfall im März dieses Jahres, als rund 20 Personen in die Ausländerbehörde eindringen wollten, wurde heute ein weiteres Mal eine Grenze überschritten. Die psychischen Folgen für unsere Beschäftigten können noch nicht abgeschätzt werden."

Auch interessant: Ausländerbehörde Magdeburg - Umzug steht fest

Auch der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung, Ronni Krug, lehnt die Gewalt des Angriffs ab. Gleichzeitig dankt er den Sicherheitskräften vor Ort: "Unser Dank gilt den Beschäftigten unseres Sicherheitsunternehmens, die durch ihr sofortiges und umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert haben."

Die Scheiben im Eingangsbereich der Ausländerbehörde Magdeburg sind geborsten. Foto: Stadtverwaltung Landeshauptstadt Magdeburg

Dem Asylbewerber sei mittlerweile ein Hausverbot erteilt worden. Er erhalte außerdem Strafanzeige.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Wegen der durch den Mann entstandenen Schäden sei die Ausländerbehörde am Dienstag, 22. August, geschlossen. Menschen, die für den Dienstag einen Termin hatten, würden von der Ausländerbehörde automatisch einen neuen Termin erhalten und und brauchten nichts zu unternehmen. Ab Mittwoch werde der Zutritt zum Gebäude außerdem über einen Nebeneingang abgesichert.